Carabinieri: le celebrazioni del 165° anniversario di istituzione della Luogotenenza di Vasto

Nella mattinata odierna, in occasione della ricorrenza del 165° anniversario di istituzione della Luogotenenza dei Carabinieri nella Città del Vasto, presso la sala consiliare “Giuseppe Vennitti” del Municipio di Vasto, ha avuto luogo il Consiglio Comunale allargato alla partecipazione della cittadinanza e dei Sindaci dei Comuni limitrofi, nel corso del quale si è proceduto alla presentazione del calendario degli eventi celebrativi previsti per l’anno 2026.

All’evento in parola, hanno presenziato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Chieti, Colonnello Cosimo Damiano DI CARO, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Vasto, Tenente Colonnello Mario GIACONA, il Sindaco della Città di Vasto, Avv. Francesco MENNA, i Sindaci e i Presidenti dei Consigli Comunali dei comuni limitrofi (dove avevano sede le prime Stazioni istituite nel 1861 che dipendevano dalla Luogotenenza di Vasto), il professor Felice COSTANTINO (già docente di storia economica presso l’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara), e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Sezioni di Vasto e San Salvo). Presente l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, TIZIANA Magnacca, in veste di Presidente del Consiglio comunale di San Salvo.

La manifestazione ha avuto inizio con l’esecuzione dell’Inno nazionale, seguito dall’intervento del Sindaco di Vasto che ha pubblicamente annunciato l’intendimento di avviare l’iter per concedere la cittadinanza onoraria della Città del Vasto all’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, ha preso la parola il Colonnello DI CARO che, nel ringraziare tutte le Autorità presenti, ha anzitutto inquadrato storicamente gli eventi, ricordando la costituzione dell’8^ Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Chieti con il R.D. del 24 gennaio 1861 che in origine ebbe alle dipendenze 2 Divisioni (Chieti e L’Aquila), 4 Compagnie (Chieti, Teramo, L’Aquila e Sulmona), 10 Luogotenenze (tra cui quella di Vasto), 11 Sezioni e 89 Stazioni. Dalla Luogotenenza dipendevano le Stazioni Carabinieri di Vasto, San Buono, Celenza, Paglieta, Castiglione Messer Marino, Atessa, Bomba e Gissi, che estendevano la loro competenza su ben 40 comuni. L’Ufficiale Superiore ha poi sottolineato che la data odierna rievoca inoltre quella del 15 febbraio 1871, in cui venne conferita la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare al Cap. Chiaffredo BERGIA per la lotta al brigantaggio in Dogliola (CH) e Furci (CH).

Particolare apprezzamento è stato rivolto dal Col. DI CARO alle donne e agli uomini dell’Arma sul territorio Vastese per la quotidiana attività istituzionale, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale, svolto dalle Stazioni Carabinieri in favore dei cittadini, soprattutto se anziani o appartenenti alle c.d. “fasce deboli” della società.

Di particolare pregio l’intervento storico del prof. COSTANTINO, che si è soffermato sulle condizioni socio-economiche dell’Abruzzo nel 1861 e sul graduale inserimento dei militari dell’Arma nel tessuto sociale.

Infine ha preso la parola il Gen. D. Gianfranco RASTELLI, il quale ha illustrato il programma di eventi per celebrare i Carabinieri nella città di Vasto e nel vastese, declinandoli nelle seguenti date: 5 giugno (celebrazione del 212° anno di fondazione dell’Arma dei Carabinieri); dal 26 al 28 giugno (mostra filatelica e documentaria dedicata al Carabiniere, in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico Vastophil); dal 13 al 20 luglio (mostra di pittura dedicata al Carabiniere, a cura della sezione di Vasto dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Competenze Multidisciplinari); 6 agosto (conferenza sul brigantaggio nel circondario vastese, a cura dell’ANC e Pro Loco di Vasto); 29 settembre concerto della Banda dell’Arma e contestuale cerimonia di consegna della “Cittadinanza Onoraria della Città del Vasto” all’Arma dei Carabinieri.

Quest’ultimo evento si terrà in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, e la presenza della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri vuole proprio sottolineare il forte legame dell’Istituzione con il territorio vastese, confermando oggi l’impegno a continuare ad assicurare l’ordine e la sicurezza nei territori e ad accrescere il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni.