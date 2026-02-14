Finisce nella scarpata e rimane incastrato nell’abitacolo: estratto dai Vigili del fuoco

Una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Isernia è intervenuta per un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Provinciale che collega Castelpetroso a Sant’Angelo in Grotte. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è rimasta coinvolta nel sinistro con una persona incastrata all’interno dell’abitacolo.

La squadra è intervenuta con AutoPompaSerbatoio (APS) e Autogru, provvedendo, mediante tecniche di soccorso tecnico urgente e in stretta collaborazione con il personale sanitario del 118, all’estrazione della persona rimasta bloccata nel veicolo, previa messa in sicurezza dell’autovettura al fine di evitare la rovinosa caduta nella sottostante scarpata.

Il ferito, cosciente al momento del recupero, è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasportato presso il presidio ospedaliero per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto è intervenuto anche il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri del Comando di Isernia per gli adempimenti di competenza.

L’intervento si è concluso alle ore 21:33. Successivamente il personale vigilfuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.