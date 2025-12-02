Carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano, le letterine dei bambini consegnate ai militari

Nei giorni scorsi, una delegazione di Carabinieri della Compagnia di Pescara ha fatto visita agli alunni delle classi 4ª D e 4ª E della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Pescara 5”, plesso di via Cavour.

L’incontro è nato dal desiderio dei bambini di consegnare personalmente ai militari alcune lettere da loro realizzate, testimonianze spontanee di stima, vicinanza ed affetto nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, anche alla luce dei recenti e tristi eventi di Castel d’Azzano (VI), in cui sono deceduti tre militari a seguito dell’esplosione di una casa che era necessario sgombrare. Fatti che hanno colpito profondamente l’opinione pubblica e sono rimasti impressi nei cuori dei bambini.

L’iniziativa si è trasformata in un prezioso momento di dialogo e formazione. I Carabinieri hanno illustrato ai giovani studenti l’importanza del rispetto delle regole, del senso civico e della solidarietà, principi fondamentali per la costruzione di una società più sicura e consapevole. I bambini, attenti e curiosi, hanno rivolto numerose domande ai militari, dimostrando grande interesse nel comprendere il ruolo dell’Arma e le attività quotidiane svolte per la tutela della collettività.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza personale e del comportamento responsabile, valori che, come hanno spiegato i militari, costituiscono le basi per diventare cittadini maturi e rispettosi del prossimo.

L’incontro si è concluso in un clima di entusiasmo e partecipazione, con una foto di gruppo e con la promessa di rinnovare in futuro queste iniziative di avvicinamento tra i Carabinieri e il mondo della scuola.