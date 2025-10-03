  • News

    • Carabinieri Nas, avvicendamento al comando: la capitano Paduano cede il posto al maggiore Di Noia

    Il Capitano dei Carabinieri, Maria Rosaria Paduano, dopo tre anni, ha lasciato il Comando del NAS di Pescara, per andare a ricoprire l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Montella (AV).

    Il Maggiore dei Carabinieri Antonino Di Noia

    Il comando del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara è stato assunto dal Maggiore dei Carabinieri Antonino Di Noia, proveniente dalla terra lucana dove ha comandato dal 2020 al 2025 la Compagnia Carabinieri di Venosa (PZ), la cui area sensibile è esposta, data la vicinanza alle realtà pugliesi ad alto indice di criminalità, all’azione predatoria.

    Il Maggiore si dichiara entusiasta e si impegna a mettere a disposizione del nuovo comparto di specialità, che si trova a dover guidare, l’esperienza investigativa maturata, a tutela della comunità.

