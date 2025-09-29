Carabinieri: rintracciati due individui già colpiti da ordine di carcerazione

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno messo in campo un’intensa attività di controllo del territorio che ha coinvolto più aree della città ed in particolar modo il quadrilatero di Piazza Santa Caterina da Siena, via Quarto dei Mille e via Edmondo De Amicis, nonché altre zone sensibili della città, con il prezioso supporto delle unità cinofile.

L’operazione, supportata dal fiuto dei cani addestrati, si è articolata in più momenti distinti, tutti mirati al contrasto della microcriminalità ed al ripristino della sicurezza urbana.

Sono state fermate 37 persone, di cui 13 stranieri, controllati a seguito di posto di controllo 18 veicoli nonché ispezionato un esercizio pubblico. Le attività hanno interessato veicoli in transito e soggetti a piedi, con accertamenti su documenti personali, responsabilità amministrative, possesso di sostanze stupefacenti ed armi improprie.

Nel contesto del particolare servizio sono stati rintracciati due individui già colpiti da ordine di carcerazione che sono stati condotti nelle rispettive sedi detentive, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività, che rientra in un più ampio piano di prevenzione disposto dal Comando Provinciale, ha confermato l’efficacia della collaborazione tra pattuglie territoriali e Reparti specializzati. L’impiego delle unità cinofile, in particolare, ha consentito un controllo più capillare ed incisivo nelle aree a maggior rischio, aumentando la percezione di sicurezza tra cittadini e commercianti.

La presenza delle Forze dell’Ordine ed il costante presidio del territorio resta la migliore forma di prevenzione e contrasto alla criminalità.