Volley A2, Patriarca trascina la Romeo Sorrento alla conquista del memorial ‘Raffaella De Simone’ (foto)

La 22ª edizione del Memorial Raffaella De Simone si è conclusa con la vittoria della Romeo Sorrento del capitano Stefano Patriarca, che ieri sera ha conquistato il trofeo davanti a un pubblico numeroso accorso al palasport cittadino. I campani hanno superato i lucani della Rinascita Lagonegro con un netto 3-1 (25-14, 18-25, 25-21, 25-21).

Grande protagonista dell’incontro è stato, neanche a dirlo, l’agnonese Patriarca, autore di 12 punti e secondo miglior realizzatore del Sorrento dietro al compagno di squadra, lo schiacciatore Pol, che ha messo a segno 18 punti. Entrambe le formazioni si preparano ad affrontare il campionato di serie A2, e il test di Agnone ha offerto importanti indicazioni ai sestetti guidati dai tecnici Nicola Esposito e Waldo Kantor. L’esordio dei due team neo-promossi nella seconda serie nazionale, è in programma domenica 19 ottobre: la Romeo ospiterà il Brescia, mentre la Rinascita farà visita ai friulani del Pordenone.

Al termine della manifestazione si è svolta la premiazione dei vincitori, affidata alla famiglia di Raffaella, visibilmente commossa ma al tempo stesso felice che il ricordo della segnapunti dell’Asp Agnone continui a vivere nella memoria di chi le ha voluto bene e non la dimentica.

Tra i presenti all’evento, ottimamente organizzato da Costantino Pierdomenico in collaborazione con il Comune di Agnone, il sindaco Daniele Saia, gli assessori Amalia Gennarelli ed Enrica Sciullo, i consiglieri Michela Cerbaso e Mario Petrecca, oltre all’ex “presidentissimo” della Drink Cup Franco De Simone e numerosi sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Il tabellino della gara:

Romeo Sorrento-Rinascita Lagonegro 3-1 (25-14, 18-25, 25-21, 25-21)

(Durata set: 20′, 25′, 27′, 24′)

Romeo Sorrento: Pol 18, Fortes 8, Baldi 11, Malavasi 3, Patriarca 12, Tolone, Russo (L1), Iurisci 7, Pontecorvo (L2), Ferrato 2, Gargiulo, Brignach 8, Gragnaniello 1. All. Esposito.

Ace 3, bs 13, muri vincenti 15.

Rinascita Lagonegro: Arasomwan 8, Sperotto 1, Andonovic 16, Tognoni 8, Cantagalli 13, Raffaelli 11, Fortunato (L1), Mastracci 2, Sanchi, De Angelis (L2); n.e. Esposito, Pegoraro, Scita, Armenante. All. Kantor.

Ace 3, bs 11, muri vincenti 8.

Arbitri: Simone Degnovino di Campobasso e Michelangelo Manes di Termoli