Carabinieri: ultimo giorno di servizio per l’appuntato Giuseppe Ferri

Tagliacozzo – Ultimo giorno di servizio attivo, ieri, per L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Ferri, in forza alla Stazione Carabinieri di Tagliacozzo, che oggi, giorno del suo 60° compleanno, si congeda per raggiunti limiti di età.

L’Appuntato Scelto Q.S. Giuseppe Ferri, accompagnato dal Luogotenente Carica Speciale Giovanni Di Girolamo, Comandante della Stazione Carabinieri di Tagliacozzo, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale Carabinieri di L’Aquila, Colonnello Salvatore Del Campo per un saluto ed un ringraziamento per il servizio svolto. Nel corso del piacevole incontro, l’App. Sc. Q.S. Ferri ha avuto modo di rivivere con il Comandante Provinciale alcuni aneddoti, tra cui il servizio prestato in soccorso della popolazione di L’Aquila nelle prime ore dopo il devastante sisma del 6 aprile 2009.

Originario della provincia di Rieti, il suo percorso nell’Arma ha avuto inizio nel 1984 alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, dalla quale fu destinato all’8° Battaglione (oggi Reggimento) Mobile di Roma. Il suo arrivo in questa Regione è avvenuto già nel 1985, dapprima in provincia di Chieti e poi, dal 1988 nella Marsica, prestando servizio presso le Stazioni Carabinieri di Capistrello e Tagliacozzo.

Nel 1993 è transitato all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tagliacozzo, rimanendo in servizio sulle autoradio del pronto intervento, le famose gazzelle, per oltre 26 anni, prima di fare rientro alla Stazione, reparto posto alla base dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri, che vanta una diffusione capillare con gli oltre 4500 presidi presenti sul territorio nazionale.

Il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, oggi suddiviso in Sezioni o Aliquote ed inquadrate nei Comandi intermedi dell’Arma dei Carabinieri, nasce nel secondo dopoguerra con lo scopo di rispondere con strumenti sempre più moderni al bisogno di sicurezza da parte della cittadinanza. Deve il proprio nome all’utilizzo, su ogni singola vettura, di un apparato radio in grado di comunicare con le centrali operative e si è sempre contraddistinto dall’utilizzo di vetture performanti, condotte da personale specificamente addestrato alla guida in situazioni di emergenza. All’equipaggio delle pattuglie delle Sezioni e delle Aliquote Radiomobile, viene richiesto di essere agile, veloce, resistente, sempre pronto all’azione, esattamente come l’animale raffigurato sul proprio stemma, una gazzella.