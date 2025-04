Alcohol prevention day, la Asl: la prevenzione è responsabilità di tutti

l 18 aprile 2025 si celebra l’Alcohol Prevention Day

Il consumo di alcol è tra le principali cause di malattia e morte evitabili in Europa. In Italia, i costi sociali e sanitari associati all’abuso di alcol superano i 25 miliardi di euro ogni anno. Per questo aprile è dedicato alla prevenzione alcologica, con una giornata nazionale – l’Alcohol Prevention Day – in programma giovedì 18 aprile 2025.



Perché è importante parlarne

Il personale dei servizi per le dipendenze della Asl Lanciano Vasto Chieti invita a riflettere su alcuni punti fondamentali:

l’abuso e la dipendenza da alcol sono problemi di salute pubblica seri

anche un consumo moderato e occasionale può provocare danni

la prevenzione è un atto di responsabilità individuale e collettiva

uno stile di vita sano porta benefici concreti per tutti



A chi rivolgersi

Chi ha dubbi o difficoltà legate all’alcol può rivolgersi con fiducia al Ser.D. (servizio per le dipendenze patologiche) del proprio distretto sanitario. I servizi offrono:

consulenza e supporto personalizzato

programmi di cura e trattamento

interventi di prevenzione rivolti a giovani, lavoratori e comunità locali

collaborazione con gruppi di auto-aiuto come Alcolisti anonimi e i club alcologici territoriali



Dove trovare i servizi



L’attività dei Ser.D. è parte del Piano di prevenzione regionale 2022-2025 (PP04) della Regione Abruzzo.



Per informazioni, visita la sezione Dipendenze patologiche sul sito aziendale.