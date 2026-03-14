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sabato 14 Marzo 2026
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Carenze igienico sanitarie, elevate sanzioni amministrative per oltre 5.500 euro

Prosegue l’attività di prevenzione posta in essere dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio al fine di arginare i reati contro la persona e contro il patrimonio in particolare. Il dispositivo…

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Prosegue l’attività di prevenzione posta in essere dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio al fine di arginare i reati contro la persona e contro il patrimonio in particolare.

Il dispositivo messo in campo dalla Compagnia Carabinieri di Montesilvano con il concorso di personale del NAS, del NIL e unità cinofila antidroga di Chieti ha coinvolto più pattuglie e si è articolato in diversi posti di controllo, perquisizioni, verifiche su strada e presso esercizi pubblici.

Sono stati controllati sessanta tra veicoli e soggetti di interesse, effettuate diverse perquisizioni, cinque ispezioni sono state eseguite nei confronti di altrettanti soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Controllati alcuni esercizi pubblici dove sono state accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, carenze igienico sanitarie ed elevate sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 5.500 euro, un’attività commerciale è stata sospesa. Il titolare di un’attività commerciale è stato denunciato in stato di libertà, per tentata frode in commercio.

I controlli, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comandante Provinciale di Pescara per il contrasto ai reati predatori e la verifica delle regolarità igenico/amministrativo degli esercizi pubblici, continueranno anche nei prossimi giorni.

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