Buon compleanno al cavalier ingegner Bottone che spegne 89 candeline

Ottantanove candeline, oggi, per il cavalier Bottone di Schiavi di Abruzzo. Circondato dall’affetto dei suoi cari, l’ingegner Umberto Bottone, già docente per un trentennio e vicepreside presso l’istituto tecnico industriale di Agnone, ha festeggiato un compleanno importante: il numero ottantanove.
Lo ricordano con affetto generazioni di agnonesi suoi studenti all’Itis. Scherzando, prima di soffiare sulle candeline, il cavalier Bottone ha dato appuntamento al numero vertibile, il 98 appunto, «altrimenti queste candeline vanno sprecate». Buon compleanno dalla redazione de l’Eco.