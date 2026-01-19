In moto con una dose di cocaina e dodici grammi di hashish, segnalato un motociclista

I Carabinieri della Compagnia di Sulmona, nel fine settimana appena trascorso, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Sulmona e nei centri abitati della Valle Peligna.

Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Sulmona hanno proceduto al controllo di 88 veicoli ed all’identificazione di 156 persone. Sono 4 gli utenti della strada sanzionati per diverse violazioni del Codice della Strada, la più grave delle quali a carico di un uomo che si è visto ritirare la patente di guida per essersi messo alla guida di un motociclo, sottoposto a fermo amministrativo, senza aver mai conseguito l’abilitazione a condurre motoveicoli.

Il dispositivo messo in campo dai Carabinieri, dispiegato nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza, ha permesso di sequestrare una dose di cocaina e circa 12 grammi di hashish rinvenute nella disponibilità di una persona alla guida di una moto, che per tale motivo è stata segnalata agli organi competenti.

I controlli dei Carabinieri sono stati estesi anche ai mezzi di trasporto pubblico. In tale contesto sono cinque le persone sprovviste di titolo di viaggio identificate dai Carabinieri su richiesta del controllore di un mezzo di trasporto pubblico, a cui avevano rifiutato di fornire le generalità. Dovranno rispondere dell’accusa di “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e interruzione di un pubblico servizio”, dal momento che il mezzo pubblico è dovuto rimanere fermo per circa 45 minuti.