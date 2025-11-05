Case popolari: nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi, priorità a famiglie e nuclei fragili

Il Comune altomolisano riapre il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dando risposta alla crescente domanda abitativa che arriva da famiglie, giovani coppie e cittadini in condizioni di disagio. Con la determinazione dirigenziale n. 702, firmata dal responsabile del settore tecnicoVittorio Patriarca, l’amministrazione comunale ha disposto la pubblicazione del nuovo concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), in base alle leggi regionali 12/1998 e 17/2006.

Il bando riguarda non solo gli alloggi attualmente disponibili, ma anche quelli che si renderanno tali o saranno completati nel periodo di efficacia della graduatoria. Possono partecipare cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri in regola con il permesso di soggiorno, residenti o con attività lavorativa nel Comune di Agnone, che rientrino nei limiti di reddito fissati dalla normativa regionale. Tra i criteri di assegnazione, particolare attenzione è riservata ai nuclei familiari con minori, agli anziani, alle persone con disabilità e ai cittadini in condizione di disagio abitativo. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro60 giorni dalla pubblicazione del bando presso la sede municipale di via Verdi o inviate per raccomandata A/R.

Tutti i moduli, le dichiarazioni sostitutive e l’informativa privacy sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Agnone o reperibili presso l’Ufficio Tecnico. Il provvedimento – si legge nel testo della determina – “risponde alla necessità di garantire trasparenza e pari opportunità nell’accesso agli alloggi pubblici, nel pieno rispetto dei principi di equità sociale”. Il responsabile del procedimento è il geometra Vittorio Patriarca, mentre la pubblicazione integrale del bando è disponibile sull’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del portale comunale.