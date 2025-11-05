Rubano la borsa di una donna dall’interno della sua vettura: arrestati dai Carabinieri, ma sono già fuori

Disavventura con lieto fine per una donna che si era recata a fare visita all’anziana madre ricoverata presso una casa di riposo del centro termolese. La malcapitata, dopo aver parcheggiato la vettura dinanzi alla struttura, si accorgeva di essere stata derubata della borsa, riposta sul sedile anteriore, da parte di due uomini in sella a due biciclette.

Immediata la telefonata della vittima al 112 per segnalare l’accaduto come altrettanto immediata è stata la risposta degli operatori della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli che, in pochi attimi, hanno raccolto la descrizione dei due malfattori e coordinato l’invio di due pattuglie della Sezione Radiomobile.

I militari, giunti sul posto, hanno percorso rapidamente le possibili vie di fuga, sino a riuscire a localizzare i malfattori su una strada adiacente, bloccandoli entrambi e recuperando la borsa. I due soggetti, un quarantenne termolese già gravato da precedenti segnalazioni, ed il suo complice, un ventisettenne di origine siciliane, sono stati così arrestati e condotti presso il Comando Compagnia di Termoli per furto aggravato in concorso, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Larino.

L’arresto è stato convalidato durante l’udienza tenutasi il 31 ottobre presso il Tribunale di Larino a termine della quale, a carico del soggetto termolese è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre per l’altro è scattato il divieto di dimora. Grande la soddisfazione della donna che ha espresso il suo sentito ringraziamento ai militari dell’Arma per la loro professionalità. L’attività in questione conferma la massima attenzione della Benemerita nel controllo del territorio termolese e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione dei reati predatori.