Castelverrino, campane a festa: nasce un bimbo maschio dopo 27 anni

Campane a festa a Castelverrino, il comune più piccolo della provincia di Isernia, per un evento che ha il sapore della speranza: la nascita di un bimbo maschio a distanza di ben 27 anni dall’ultimo caso analogo. L’ultima nascita maschile nel piccolo centro alle porte di Agnone risaliva infatti al 1998.

Il nuovo arrivato si chiama Francesco Pannunzio, venuto alla luce nelle ultime ore, accolto con grande emozione dall’intera comunità. Immensa la gioia dei neo genitori, Sara Orlando e Beniamino Pannunzio, ai quali sono giunti gli auguri dell’amministrazione comunale e dei concittadini.

Prima di Francesco, l’ultima nascita registrata a Castelverrino era stata quella di una bambina, Clara Marzaiuolo, il 22 febbraio 2022. Da allora, il silenzio delle culle, oggi finalmente interrotto da un vagito che riaccende la fiducia.

Un segnale carico di significato per un paese che, come molte realtà delle aree interne, fa i conti da anni con il calo demografico. La nascita di Francesco arriva simbolicamente a ridosso della fine del 2025, come un auspicio positivo per il nuovo anno ormai alle porte e come un messaggio di speranza per il futuro di Castelverrino.