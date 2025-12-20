Spaccio di hashish e marijuana, 27enne del Chietino in manette

Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e contrasto del traffico illecito delle sostanze stupefacenti, predisposti, in occasione dell’approssimarsi delle festività Natalizie dal Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano nella serata di ieri ha tratto in arresto un 27enne residente nella provincia di Chieti.

L’uomo, nella serata ieri è stato notato a bordo di SUV in un parcheggio di Corso Umberto, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un uomo conosciuto ai militari, che immediatamente fermavano i predetti i quali venivano sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All’interno del veicolo, perquisito in ogni sua parte venivano rinvenuto due involucri di cellophane contenente ognuno 100 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro.

Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, il 27enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, veniva dichiarato in stato di arresto ed assolte le formalità di rito veniva associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna.

Inoltre, l’acquirente, veniva segnalato all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.