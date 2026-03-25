Cede il terreno, autocarro della nettezza urbana “inghiottito”: in azione i Vigili del fuoco

Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta nel Comune di Termoli per il recupero di un autocarro. Un compattatore della nettezza urbana, durante una manovra, è rimasto incastrato con l’asse posteriore a causa…

Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta nel Comune di Termoli per il recupero di un autocarro. Un compattatore della nettezza urbana, durante una manovra, è rimasto incastrato con l’asse posteriore a causa del cedimento del terreno.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. L’intervento è ancora in corso, in attesa dell’arrivo di un’autogru per il recupero del mezzo. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto è presente anche la Polizia per gli adempimenti di propria competenza.