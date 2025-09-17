Censimento della popolazione, evento di formazione Istat presso la Prefettura di Isernia

Presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Isernia si è svolto un evento di formazione tenuto dall’ISTAT – Ufficio Regionale di Censimento – Molise. L’iniziativa, rivolta agli operatori degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) dei Comuni di Isernia, Venafro e Montaquila, si inserisce nel quadro delle attività di rilevazione del “Censimento della Popolazione” per l’anno 2025, anche alla luce delle importanti innovazioni normative introdotte.

La responsabile dell’Ufficio regionale di censimento, dottoressa Graziella Fusaro, nel ringraziare la Prefettura di Isernia per la proficua collaborazione dimostrata, ha evidenziato l’importanza del Censimento che, «grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso le rilevazioni campionarie, con quelli provenienti dalle fonti amministrative, è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione» e conoscitive del territorio.

Il Capo di Gabinetto della Prefettura di Isernia, dott. Ivan Cioffi, ha confermato la cooperazione tra i componenti della rete territoriale di censimento ed assicurato l’impegno dell’Ufficio territoriale del Governo di Isernia a promuovere azioni mirate alla diffusione della “cultura statistica”, in grado di divulgare, tra la cittadinanza, senso di fiducia e dovere di partecipazione alle rilevazioni campionarie.