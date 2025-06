“C’era un paese”, il libro di Tiberio La Rocca: sedici poesie dedicate a Caccavone

È uscito in questi giorni il nuovo libro di Tiberio La Rocca, dal titolo “C’era un paese” delle Edizioni “Il cuscino di stelle”. Il libro che contiene sedici poesie in lingua è in sostanza un atto d’amore verso il paese di nascita, Poggio Sannita, in Alto Molise, universalmente noto con il nome di Caccavone.

L’intento, però, è quello di elevare lo sguardo, di guardare a paesi che hanno caratteristiche comuni e soprattutto problematiche comuni. Le poesie possono – quindi – a pieno titolo valere per ogni luogo, per ogni paese.

La prefazione è stata curata da Giulio Ricci che, recentemente, con un libro scritto insieme ad altri autori, è approdato al Salone del libro di Torino.

Il libro sarà presentato a breve a Caccavone, paese di origine dell’autore.