Guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, rafforzati i controlli sulla fondovalle Trigno

Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Chieti, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Provincia e del Comune di Chieti, i Sindaci di Francavilla al Mare e Scerni.

Tra gli argomenti trattati è stato oggetto di disamina la richiesta, avanzata dalla Sindaca di Francavilla al Mare, di valutare un rafforzamento delle misure di vigilanza e controllo del territorio del predetto Comune, in ragione dell’aumento significativo della popolazione durante la stagione estiva, nonché del gran numero di visitatori attirati dalla serie di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale per tale periodo.

La Sindaca Russo ha dato atto della presenza assidua delle Forze dell’Ordine sul territorio comunale, oltre a richiamare le misure adottate dal Comune in materia di sicurezza, quali la rete capillare di 90 telecamere che costituiscono il sistema di videosorveglianza cittadino, co-finanziato dal Ministero dell’Interno.

La Sindaca ha, altresì, manifestato l’intendimento di attivare l’iter procedurale per dotare di idoneo l’armamento il corpo della Polizia Municipale.

Al riguardo, il Prefetto, nell’evidenziare che si è comunque registrato nel corrente anno, nel territorio di quel Comune, un buon decremento del numero complessivo dei reati rispetto allo stesso periodo del 2024 (tra cui, in particolare, furti e danneggiamenti) ha disposto che, nel periodo estivo, siano intensificati i servizi di controllo a Francavilla al Mare, con le modalità tecnico-operative che saranno previste con apposito provvedimento del Questore, anche con l’impiego, ove possibile, delle unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Il Prefetto ha, inoltre, condiviso quanto prospettato dalla Sindaca Russo circa l’opportunità di sottoporre all’esame del Comitato i piani di safety e security, relativi alle manifestazioni in programma, per le quali è previsto un maggiore afflusso di pubblico.

Successivamente è stata esaminata la situazione della sicurezza nel Comune di Scerni, teatro di tre episodi di furto nella notte tra il 4 e 5 giugno scorsi, perpetrati a danno di una farmacia, un ristorante ed un salone di parrucchiere, introdottisi nei locali previa forzatura delle saracinesche.

Al riguardo, il Sindaco Carlucci, pur sottolineando l’impegno profuso dai militari della locale Stazione Carabinieri, al completo dal punto di vista dell’organico, e il posizionamento di alcune telecamere nel centro storico del Comune – numero che cercherà di aumentare partecipando all’apposito bando del Ministero dell’Interno – ha rappresentato come il proprio Comune, al pari dei limitrofi “retro-costieri”, sconti, per quanto concerne la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la peculiarità della posizione geografica e della rete viaria.

In merito, nel rilevare che relativamente agli episodi della notte tra il 4 e 5 giugno scorsi, sono in corso approfondite indagini da parte degli organismi dipendenti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, è stato convenuto di rafforzare i servizi di controllo del territorio nel Comune di Scerni.

Nel corso della Riunione Tecnica con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che ha fatto seguito al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato, altresì, affrontato il tema della sicurezza stradale, con la partecipazione del Dirigente della locale Sezione della Polizia Stradale.

Sul punto, fermo restando lo svolgimento di servizi dedicati già svolti da parte delle Forze dell’ordine e della Specialità Stradale di Chieti, in particolare per l’accertamento di casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il Prefetto ha disposto di dare ulteriore impulso ai servizi di controllo della viabilità, con particolare riguardo alle arterie ed i tratti maggiormente interessati da sinistri stradali, quali la S.S. 656 Dir “Val Pescara-Chieti”, la S.S. 81 “Piceno Aprutina”, la S.S. 649 “Fondo Valle Alento”, la S.S. 650 “Fondo Valle Trigno” e la S.S. 652 “Fondo Valle Sangro”.