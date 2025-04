Cercasi due assistenti sociali, concorso pubblico al Comune di Agnone

Buone notizie per chi lavora nel sociale: è stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione di due assistenti sociali da destinare all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone. Si tratta di posti a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria D), come previsto dalla legge 178/2020. Il bando è consultabile direttamente sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), e sarà proprio attraverso questa piattaforma che gli interessati dovranno inviare la propria candidatura. La domanda va presentata esclusivamente online entro metà maggio. Per partecipare, è richiesto il versamento di una tassa di concorso di 15 euro, non rimborsabile, da effettuare tramite il sistema PagoPA. Il pagamento può essere effettuato in due modi: collegandosi al link dedicato sul sito comunale: Accedi all’area personale, oppure direttamente dall’area riservata del sito del Comune, cliccando su “Accedi all’area personale” (in alto a destra). Una buona occasione per chi ha competenze nel settore sociale e desidera contribuire al benessere del territorio.

