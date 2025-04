Violenza su donne, presentata l’iniziativa ‘Casa rifugio’ promossa da prefettura di Isernia e associazione MeToo

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Isernia, si è svolto l’evento di presentazione della “Casa rifugio” per le donne vittime di violenza di genere. L’iniziativa, rientrante nell’ambito della rete istituzionale e degli scopi indicati nel “Protocollo di intesa per la realizzazione di strategie condivise di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”, sottoscritto il 25 novembre 2022 è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione MeToo presieduta da Pasqualino De Mattia e con la partecipazione dell’onorevole Elisabetta Lancellotta, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha introdotto, e moderato, l’evento volto a presentare ufficialmente la struttura dedicata all’accoglienza e alla protezione delle donne vittime di violenza istituita a Isernia. La realizzazione della “Casa rifugio” – coordinata dall’Associazione Liberaluna onlus – è stata resa possibile anche grazie alla donazione dell’Associazione MeToo, che ha raccolto i fondi necessari attraverso l’iniziativa “Viva Vittoria Isernia”; evento che, lo scorso novembre, ha riscosso un notevole seguito, coinvolgendo attivamente le comunità molisane e abruzzesi in un importante gesto di solidarietà collettiva. “L’iniziativa promossa – fanno sapere dalla prefettura di Isernia – evidenzia come la sinergia tra gli attori coinvolti possa realmente fare la differenza in un percorso volto a realizzare una rete di protezione intorno alle vittime di violenza, assicurando adeguati strumenti nel contrasto di tale piaga sociale”.

