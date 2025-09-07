Cercatore di funghi si perde nel bosco: scattano le operazioni ricerca, anziano rintracciato

Momenti di apprensione nella giornata di ieri a Carovilli, in località Colle Cerro, dove un uomo di 76 anni aveva perso l’orientamento mentre era impegnato nella raccolta di funghi.

L’allarme è stato lanciato dai familiari tramite il numero unico di emergenza 112, che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi coinvolgendo i Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e il CNSAS.

Fortunatamente, prima dell’arrivo delle squadre di ricerca, l’anziano è stato individuato da due giovani del posto e riaccompagnato in sicurezza ai propri cari, senza conseguenze per la sua salute.

I Vigili del Fuoco del Comando di Isernia colgono l’occasione per ricordare alcune semplici regole di prudenza: non avventurarsi mai da soli in zone boschive o impervie, informare sempre qualcuno del percorso che si intende intraprendere e portare con sé un telefono cellulare carico e un fischietto, strumenti preziosi in caso di emergenza.