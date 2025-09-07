Nozze d’oro per Rino Ciolfi e Maria Sozio di Capracotta, auguri!

Rino Ciolfi e Maria Sozio festeggiano le nozze d’oro. Sono trascorsi, infatti, 50 anni da quel lontano 4 settembre 1975, quando i due giovanissimi ragazzi si giurarono amore eterno nella chiesa Madre di Capracotta.

Oggi, nella stessa chiesa, festeggiano lo straordinario anniversario, circondati dal calore e dall’affetto di familiari e amici. Da giovanissimi ragazzi un po’ impacciati a nonni di cinque splendidi nipotini il passo è stato “davvero breve”. Infiniti auguri dai figli Alessandra e Giancarlo, dal genero Franco, dalla nuora Marcella e dai nipotini Antonio, Matteo, Samuele, Daniele e Davide, ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.