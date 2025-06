Cia: «Trattori vecchi, sicurezza a rischio: servono strumenti concreti per l’innovazione agricola»

Oltre 670.000 trattori senza rollbar e più di 1,2 milioni privi di cinture: il parco macchine agricolo italiano è obsoleto e insicuro. A denunciarlo è CIA Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, che ha condotto un sondaggio sul territorio, da cui emerge una fotografia preoccupante: la maggior parte delle aziende usa mezzi con oltre 20 anni di età, spesso quotidianamente e senza protezioni adeguate.

Il costo di un trattore nuovo parte da 55.000 euro, ma oltre il 70% degli agricoltori non ha mai ricevuto incentivi e non sa come ottenerli. Il risultato? Il mercato del nuovo è in caduta (-12,3% nel 2024), mentre cresce l’usato (+8%), che però nel 70% dei casi ha già più di 15 anni.

Un quadro che incide anche sulla sicurezza nei campi, dove gli incidenti mortali sono ancora troppi: 138 nel 2023, con un’età media degli infortunati di 49 anni. Nel 2024 si registra già un aumento del +4,2% delle vittime, secondo il CNEL.

A pochi giorni da un referendum che ha riacceso il dibattito senza però produrre risultati concreti, CIA Chieti-Pescara rilancia la campagna #AgricolturaSicura, chiedendo incentivi accessibili, macchinari più sicuri e un impegno istituzionale reale per il futuro del settore.