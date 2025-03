Cibo selvatico, tiro lunga distanza e visori notturni: tutte le novità del Caccia Village 2025

Caccia Village si prepara a riaprire le sue porte dal 10 al 12 maggio 2025 nel polo fieristico di Umbriafiere a Bastia Umbra (Pg), confermandosi ancora una volta come il punto di riferimento più importante per gli appassionati di caccia e tiro del centro e sud Italia. Qualità degli eventi e delle esposizioni, attenzione alle tematiche più attuali in ambito venatorio e anticipazione di molti aspetti trasversali alla caccia che poi sono diventati un argomento importante di dibattito e attenzione (vedi l’ideazione da diversi anni

di un’area dedicata alle filiere di carne selvatica), sono da sempre un segno distintivo di Caccia Village, che attira ogni anno visitatori e professionisti da tutto il Paese.

Le Novità di Caccia Village 2025

Tra i temi portanti di quest’anno ci sarà quello del turismo venatorio. Verrà infatti introdotta una speciale sessione dedicata all’incoming dall’estero, con l’obiettivo di promuovere l’Italia come destinazione di eccellenza per la caccia. “Questo segmento in forte crescita, – afferma Andrea Castellani patron di Caccia Village – rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro territorio e le nostre tradizioni venatorie a livello internazionale, oltre che come opportunità strategica. Questa iniziativa – prosegue Castellani – è motivata da una crescente domanda di esperienze venatorie di alta qualità che abbiamo intercettato in questi anni, dove la bellezza degli scenari naturalistici dei territori italiani si unisce all’eccellenza delle pratiche venatorie. Le valli, le montagne e le colline italiane offrono una varietà di ambienti ideali per diverse tipologie di caccia: dalla piccola selvaggina alle esperienze di caccia al cinghiale, fino alle specialità regionali. La sessione avrà l’obiettivo di presentare queste offerte all’estero, creando un ambiente di networking tra operatori del settore, agenzie di viaggio, e appassionati venatori”.

Altra novità sarà l’ampliamento dell’area espositiva di “Cibo Selvaggio“, che per l’edizione 2025 di Caccia Village avrà una significativa evoluzione con la sua nuova dislocazione all’interno dei padiglioni espositivi. Il tema 2025 di Cibo Selvaggio sarà la lavorazione e la conservazione delle carni selvatiche con un’area espositiva dedicata alle più moderne attrezzature di conservazione della carne, anche per uso domestico. Dalle celle frigorifero ai maturatori per la frollatura, ai macchinari per l’essicazione, fino ad arrivare alle attrezzature per la cottura di piccola selvaggina, i visitatori potranno esplorare una vasta gamma di strumenti e tecnologie innovative pensate per ottimizzare ogni fase del processo. A completare il tema della lavorazione e conservazione e della carne selvatica, un programma giornaliero di dimostrazioni

pratiche condotte da chef esperti nell’ambito della cacciagione e della cucina di bosco con ricette gustose e innovative, ma soprattutto consigli pratici sulle tecniche di preparazione e conservazione domestica delle carni.

Anche l’area esterna avrà in serbo delle novità dove non mancherà l’oramai consolidato PARK VILLAGE, a cui si aggiungeranno nuove proposte di street food e di ristorazione per il pubblico.



Gli appuntamenti storici di Caccia Village

Caccia Village 2025 non dimentica i suoi elementi tradizionali, che hanno contribuito al suo successo nel corso degli anni. Torna, infatti, il servizio di Customer Care per garantire un’esperienza il più possibile coinvolgente e di qualità. Confermati inoltre gli emozionanti spettacolari show di tiro acrobatico in collaborazione con la FITAV e l’atteso raduno ENCI di cinofilia venatoria, appuntamenti che saranno nuovamente parte centrale della manifestazione.

Un’edizione da non perdere, capace come sempre di combinare tradizione, trasmissione di cultura venatoria e innovazione per la caccia e i cacciatori del futuro.