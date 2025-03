Stellantis, Magnacca: «Nuove produzioni di furgoni elettrici nel sito di Atessa»

“Un ulteriore segnale che accogliamo positivamente per lo stabilimento di Atessa e per l’Abruzzo è la notizia secondo cui Stellantis Pro One e IVECO collaboreranno per la fornitura di due furgoni elettrici a marchio Iveco. Mi auguro che quanto prima possa terminare la cassa integrazione che sta interessando i lavoratori nel sito di Atessa”.

A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nell’apprendere l’odierno annuncio di Stellantis Pro One e IVECO della collaborazione per la commercializzazione sul mercato europeo di due veicoli 100% elettrici a marchio IVECO prodotti da Stellantis Pro One.

“Le dichiarazioni di Luca Sra, presidente di Truck Business Unit di Iveco Groupe di Jean Philippe Imparato, chief operating officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe, confortano perché rafforzano il ruolo dello stabilimento di Atessa per una collaborazione significativa nel settore dei veicoli commerciali nella promozione di una transizione nel lungo periodo di una mobilità.

Regione Abruzzo seguirà con grande attenzione l’avvio di questa nuova produzione in considerazione del ruolo di Stellantis per l’economia anche rispetto all’indotto con la sua rete di piccole e medie imprese” conclude l’assessore Magnacca.