Cinghiali nell’abitato di Castiglione Messer Marino, in azione la Polizia provinciale

La segnalazione è stata fatta qualche giorno fa dall’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino: cinghiali nel centro abitato, in particolare in mezzo alla pineta dove tra l’altro c’è un’area attrezzata con un parco giochi per bambini. Tempestiva la risposta della Polizia provinciale che nel pomeriggio di oggi ha effettuato un primo sopralluogo per pianificare le operazioni di controllo del branco di ungulati che sta dando noie in paese.

L’ispettore Claudio Sciorilli, coadiuvato da alcuni selecontrollori del posto, e in contatto telefonico con il comandante della Polizia provinciale, Antonio Miri, ha constatato la presenza di alcuni ungulati proprio in mezzo alla pineta, nella parte alta del paese, esattamente dove erano stati segnalati avvistamenti nei giorni scorsi.

Per motivi di sicurezza, atteso che la zona è attraversata dalla strada provinciale, non è stato possibile intervenire. Le operazioni di prelievo sono state rinviate ai prossimi giorni, ma il sopralluogo odierno è stato utile per pianificare al meglio gli interventi di controllo.