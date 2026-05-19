Provincia di Isernia: amministratori al voto per il rinnovo del Consiglio

La Provincia di Isernia torna al voto per il rinnovo del Consiglio. Le elezioni si terranno domenica 5 luglio, le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio unico allestito presso la sala del Consiglio al 1° piano del palazzo provinciale in via Berta a Isernia, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste potranno essere presentate dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 15 giugno all’Ufficio Elettorale dell’Ente. Possono candidarsi solo sindaci e consiglieri comunali in carica nei centri del territorio provinciale. A votare saranno esclusivamente gli amministratori. Il voto è ponderato sulla base del numero di abitanti del Comune che l’amministratore rappresenta. Lo scrutinio, dal quale sarà definita la nuova composizione del Consiglio provinciale, inizierà al termine delle operazioni di voto.