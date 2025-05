Città del Vaticano: Roberto Di Fabrizio, originario di Agnone, omaggia il Papa con simboli della Roma (video)

Ha fatto il giro del web e dei media il gesto inaspettato di un fedele che, durante un incontro con i dipendenti del Vaticano, ha donato al Papa una bandiera della Roma e una maglia di Francesco Totti. Il destinatario del gesto è Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, noto per la sua dichiarata passione per i colori giallorossi. Il Pontefice ha ricambiato il dono con un sorriso caloroso.

A compiere l’omaggio è stato Roberto Di Fabrizio, romano d’adozione ma con radici ben salde nell’Alto Molise – padre di Castelverrino, madre di Agnone – e da anni dipendente dei Musei Vaticani. Il suo è stato un gesto semplice, ma carico di significato, capace di unire fede, passione calcistica e identità. “Lei è il nostro numero 10, il nostro campione, Francesco Totti”, si sente nel video diffuso sui social.

“È stata un’emozione unica, un momento che porterò per sempre nel cuore”, ha dichiarato Di Fabrizio a L’Eco online. “In quell’istante ho sentito tutto l’amore per la mia squadra, la mia terra e la mia famiglia”. Tifosissimo della Roma, Roberto conserva ancora oggi forti legami con Agnone, dove vive una sorella, il cognato, due nipoti, e dove torna spesso per ritrovare amici e affetti.

Un momento che ha saputo toccare le corde dell’anima e che ha dimostrato, ancora una volta, come la fede e la passione possano intrecciarsi in gesti di sorprendente umanità.