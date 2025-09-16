CoiLibrì 2025: la prima presentazione abruzzese di “Scialacca” il romanzo di Kristine Maria Rapino

Disponibile in libreria da pochi giorni, Scialacca, il nuovo e atteso romanzo di Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer, sarà presentato per la prima volta in Abruzzo, il 19 settembre alle ore 22 a Chieti Scalo a piazzale G.Marconi in occasione della IX edizione del Festival Autori in Piazza, CoiLibrì 2025 per Chieti, Città che legge; l’autrice, che ha già presentato il romanzo in anteprima a Cortina d’Ampezzo e Bolzano, sarà in dialogo con Luca Fortunato e Andrea Magno, Direttore artistico del Festival; sono previste inoltre letture a cura di Emanuela Dimaggio. L’appuntamento sarà impreziosito dalle voci del coro lirico Giacomo Puccini di Chieti, diretto dal Maestro Loris Medoro.

Scialacca che segue il ritorno di Francesco nella casa di famiglia dopo quattro anni di assenza, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. Insieme a lui c’è Aria, una ragazza enigmatica con albinismo. Tra rancori, parole taciute e un amore che non si è mai spento, Francesco deve affrontare i muri eretti dal fratello Gillo. Il titolo rimanda al mondo dei fuochi d’artificio, che Gillo produce nella sua piccola azienda pirotecnica sulla costa abruzzese: un luogo dove il mare incontra la terra, e dove gli oggetti perduti e i legami in sospeso restano impigliati nell’acqua, trattenendo ciò che il cuore non riesce ancora a lasciar andare.

Per dare una voce autentica a uno dei personaggi principali, Aria, l’autrice Kristine Maria Rapino ha incontrato Albinit, l’associazione italiana che promuove l’inclusione delle persone con albinismo: ascoltando le loro esperienze e i loro punti di vista si è concretizzata una collaborazione che ha visto la realizzazione di segnalibri unici che accompagneranno alcune copie del libro: l’obiettivo è quello di diffondere conoscenza e consapevolezza sull’albinismo, promuovendo un messaggio di inclusione.

Kristine Maria Rapino è nata nel 1982 e vive a Chieti. È editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta . Ha lavorato per il teatro e a Cinecittà ed è stata finalista a diversi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Fichi di marzo, finalista al Premio Artese.

Domenica 21 settembre alle ore 17.00, ci sarà un nuovo appuntamento con Scialacca: è prevista un’ulteriore presentazione nella Biblioteca comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe) grazie all’impegno di Valentina Pascetta; in dialogo con Kristine Maria Rapino ci sarà Rosaria Chiacchia.

Entrambi gli eventi sono gratuiti.