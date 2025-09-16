Sanità pubblica sotto attacco, Greco annuncia incontro all’Italo Argentino: “Non resteremo inermi”

“Riteniamo fondamentale fare fronte comune per difendere un presidio sanitario strategico per tutto il territorio molisano. L’ospedale di Agnone rappresenta un punto di riferimento essenziale per le comunità dell’Alto Molise e delle aree interne, e non possiamo permettere che venga smantellato o depotenziato come riportato nel Pos 2025-2027”.

E’ quanto sostiene Andrea Greco, capogruppo del M5S in Consiglio regionale: “La sanità pubblica è sotto attacco e i cittadini delle aree periferiche rischiano di essere lasciati senza servizi essenziali. Per questo motivo – aggiunge – abbiamo deciso di promuovere un momento di confronto aperto e trasparente con la cittadinanza, i sindaci e tutte le autorità del territorio”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre alle ore 17 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone. “Insieme ai colleghi, Angelo Primiani e Massimo Romano – rimarca il consigliere regionale – discuteremo delle possibili strategie per salvare questo presidio ospedaliero fondamentale a cavallo tra l’alto Molise e l’Abruzzo”.

Poi l’invito di partecipare in massa. “Invitiamo tutti i sindaci, le autorità locali, le associazioni e i rappresentanti politici del territorio a partecipare attivamente a questo confronto a cui seguiranno altri nelle prossime settimane. La presenza delle istituzioni locali sarà determinante per elaborare una strategia comune e efficace”.

Dopo gli interventi istituzionali e l’illustrazione del nuovo Pos – conclude Greco – apriremo un dibattito con la cittadinanza perché crediamo fermamente che le decisioni sulla sanità debbano essere prese coinvolgendo direttamente i cittadini che usufruiscono di questi servizi. Non possiamo rimanere inermi di fronte al progressivo smantellamento della sanità territoriale. È il momento di unire le forze e di far sentire la nostra voce per garantire il diritto alla salute anche nelle aree interne del Molise.