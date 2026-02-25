‘Come diventare ricchi e famosi’…all’Italo Argentino si può e viene mostrato anche alle scuole

Domenica 1 marzo alle 18, al Teatro Italo Argentino di Agnone andrà in scena Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro, l’ultimo spettacolo del pluripremiato Emanuele Aldrovandi. Prodotta da Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale ed Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale, la pièce intende esplorare il rapporto, sempre più presente nel mondo contemporaneo, tra quotidianità e desiderio di fama, in particolare attraverso i social network.

Protagonista della storia è Marta, determinata a far diventare ricca e famosa sua figlia di sei anni mettendo in atto un piano che coinvolge una celebre attrice, madre di una compagna di scuola della bambina. Un’escalation di equivoci, fraintendimenti e tentativi di controllo che fanno precipitare la situazione sino a un finale crudo e inaspettato.

«Una commedia originale che in due anni di tournée ha coinvolto platee ampie e trasversali, coniugando divertimento e riflessione sul rapporto tra felicità e realizzazione» si legge nelle note di regia. «La narrazione è affidata a un gruppo di interpreti rodatissimi e a un impianto scenico essenziale e fortemente caratterizzante».

Gli attori Luca Mammoli, Serena De Siena, Tomas Leardini e Silvia Valsesia si muovono in una scena surreale, firmata da Francesco Fassone con la collaborazione di Jessica Koba, che assume i contorni di un gigantesco alveare. I costumi, altrettanto fuori dall’ordinario ma mai macchiettistici, sono disegnati da Costanza Maramotti con la collaborazione di Nuvia Valestri. A completare il ricco cast tecnico, Antonio Merola alle luci, Olimpia Fortuni ai movimenti, Giorgia Blancato al trucco, Micol Russo e Cristina Ugo alla realizzazione della maschera, Anna Resmini alle grafiche. L’ambiente sonoro è costruito da Riccardo Tesorini.

«Con ‘Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro‘ intendiamo esplorare temi centrali nell’epoca contemporanea, nell’idea che il teatro non sia solo un mezzo di intrattenimento, ma soprattutto uno strumento di riflessione e analisi del mondo che ci circonda» fanno sapere dall’Associazione Amici del Teatro Italo Argentino. «Per questo, lunedì (2 marzo, ndr) lo spettacolo sarà replicato per la scuola secondaria di secondo grado, dando il via a un mese di spettacoli dal vivo per i ragazzi del territorio: in Alto Molise il teatro c’è, e recita appieno il suo ruolo».

I biglietti per Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro sono in vendita al costo di 22 euro in platea ed 15 in galleria per la tariffa intera, 12 euro in platea ed 10 in galleria per la tariffa ridotta (under25). È possibile acquistarli in prevendita presso l’ufficio informazioni della Pro Loco di Agnone (Corso Vittorio Emanuele 78), oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 17, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro. Per info, scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, contattare su Whatsapp il numero 331.9638192 o seguire i canali social del Teatro.