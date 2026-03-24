Componenti di seggio sottopagati: 4 euro a ora al presidente, tre e mezzo agli scrutatori

Ma quanto prende un presidente di seggio? E uno scrutatore? Facciamo due conti: si è votato domenica e lunedì per un totale di 29 ore di presenza del personale civile incaricato dentro il seggio. Più due ore per…

Ma quanto prende un presidente di seggio? E uno scrutatore? Facciamo due conti: si è votato domenica e lunedì per un totale di 29 ore di presenza del personale civile incaricato dentro il seggio. Più due ore per l’insediamento del seggio il sabato precedente.

Altre due o tre ore per lo spoglio delle schede e la compilazione delle buste (mancano solo le diligenze con i cavalli per il trasferimento presso gli uffici del Tribunale e della Prefettura, ndr); si arriva ad un totale di trentacinque ore di presenza e “lavoro” al seggio elettorale. E solo perché il seggio era piccolo, con pochi elettori. Altrimenti le ore, nei seggi grandi, sono molte di più.

Senza parlare, ovviamente, della responsabilità penale che ricade in capo a presidente, segretario e scrutatori, per l’occasione pubblici ufficiali.

E ovviamente i pasti non sono compresi a differenza dei militari in servizio di ordine pubblico al seggio. Sapete a quanto ammonta il “compenso” del presidente di seggio? Mancano cinquanta centesimi a centocinquanta euro.

Che diviso per le ore di presenza al seggio fa l’astronomica cifra di quattro euro e trenta centesimi circa ad ora. Per gli scrutatori e il segretario, che tra l’altro lavora più degli altri, ci si ferma a 120 euro. Il compenso orario scende a tre euro e mezzo circa.

Siamo al di sotto della soglia della schiavitù mi pare…

Francesco Bottone