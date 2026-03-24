Il secolo delle progettiste: cento anni di presenza femminile nelle professioni architettura e ingegneria

Una settimana ricca di eventi al MAXXI L’Aquila: con appuntamenti dedicati all’architettura, al cinema e, ovviamente, all’arte il museo conferma il ruolo di interprete del contemporaneo in città e di polo culturale e creativo multidisciplinare. Si comincia domani, mercoledì 25…

Una settimana ricca di eventi al MAXXI L’Aquila: con appuntamenti dedicati all’architettura, al cinema e, ovviamente, all’arte il museo conferma il ruolo di interprete del contemporaneo in città e di polo culturale e creativo multidisciplinare.

Si comincia domani, mercoledì 25 marzo alle 17 con il seminario Il secolo delle progettiste (ingresso libero fino ad esaurimento posti; iscrizione tramite portale Cnappc per i crediti) realizzato in collaborazione con l’Associazione Donne TerreMutate, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell’Aquila e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila. Un incontro dedicato a oltre cento anni di presenza femminile nelle professioni dell’architettura e dell’ingegneria. A partire dalla prima iscrizione femminile alla Reale Scuola di Applicazione per Ingegneri di Roma nel 1910 e dalla laurea di Elena Luzzatto nel 1925, l’incontro ripercorre il contributo – spesso poco riconosciuto – delle progettiste, dalle pioniere alle professioniste contemporanee. Un percorso che mette in luce una continuità fatta di conquiste, esperienze e nuove prospettive, fino alle voci delle architette di oggi.

L’incontro si apre con i saluti istituzionali di Elena Tinacci coordinatrice Dipartimento di Architettura, MAXXI, Luca Carosi, Presidente Ordine degli Architetti PPC di L’Aquila e provincia, Pier Luigi De Amicis, Presidente Ordine Ingegneri L’Aquila e di Valentina Valleriani, Presidente Associazione Donne TerreMutate. Alle 17:30 prende avvio il seminario con gli interventi di Claudia Mattogno, una delle curatrici della pubblicazione Tecniche Sapienti. Storie di architette e ingegnere in Sapienza 1910-1968, insieme a Simona Troilo, docente di storia presso Univaq ed Elena Tinacci. Modera Rosalia Vittorini dell’Università di Roma Tor Vergata. Conclusione con una lectio di Giorgia Colombo dello Studio Grazzini Tonazzini Colombo.

Giovedì 26 marzo alle 19 ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica Suggestioni realizzata dal MAXXI L’Aquila in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.: un ciclo di nove proiezioni che da gennaio ad oggi hanno messo in dialogo il cinema con i linguaggio e le opere della mostra Andrea Pazienza. La matematica del segno, visitabile ancora fino al 6 aprile.

Per quest’ultimo appuntamento, il curatore della rassegna, Federico Vittorini, Direttore artistico dell’Aquila Film Festival, ha scelto Flash Gordon di Mike Hodges, uno dei film più iconici del cinema degli anni Ottanta che, con la sua estetica ipercolorata e lo storytelling squisitamente fumettistico, rappresenta perfettamente lo stile di quegli anni, gli stessi in cui Andrea Pazienza crea i suoi antieroi. In perenne equilibrio tra il meraviglioso di Méliès e il kitsch dell’epoca tardo moderna, la pellicola racconta dell’attacco alla Terra del malvagio Ming, sovrano del pianeta Mongo, che vuole devastarla attraverso presunti “disastri naturali” e di come lo scienziato Zarkov, avendo previsto tutto da tempo, parta con un razzo, appositamente costruito, insieme al noto giocatore di football Flash Gordon e al giornalista Dale Arden, capitati lì per puro caso. Sarà proprio la fortuita presenza dell’eroico Flash Gordon a salvare le sorti del pianeta, sconfiggendo il tirannico imperatore interpretato da Max Von Sydow.

La proiezione sarà introdotta da Federico Spinosa docente di Estetica dell’Università dell’Aquila. L’ingresso è libero su prenotazione online dal sito maxxilaquila.art

Si segnala, infine, che domenica 29 marzo sarà ancora possibile partecipare a una visita guidata gratuita alla mostra Andrea Pazienza. La matematica del segno, a cura di Giulia Ferracci e Oscar Glioti. La visita si svolgerà alle ore 17, con ingresso fino a esaurimento posti, previa prenotazione online dall’indirizzo https://maxxilaquila.art/eventi/ con acquisto del biglietto di ingresso ridotto o gratuito per gli aventi diritto.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.