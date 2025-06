Concerti in quota, ufficiale il cartellone di ‘Arsura Festival’. Con Manu Chao tanti altri artisti

Come ampiamente anticipato sarà Manu Chao il nome di punta di Arsura Festival, l’evento in programma nell’area di Prato Gentile (Capracotta) dal 13 al 16 agosto prossimi. L’artista, impegnato in un tour mondiale ha annunciato il suo ritorno live in Italia con una serie di concerti (Catania, Alghero, Pescara, Cernobbio, Forlì-Cesena, Firenze) e tra questi ci sarà anche quello sul tetto dell’Appennino previsto per la vigilia di ferragosto (14 agosto).

Ad aprire il live di Manu Chao l’esibizione della Riserva Moac, popolarissima band molisana. Il festival, con la direzione artistica di ‘Ps Live Group’, realizzato in collaborazione con Regione Molise e Comune di Capracotta, avrà inoltre anche un altro ospite internazionale, il cantautore irlandese Dylan Harcourt, che si esibirà il 16 agosto insieme ad una formazione italiana amatissima dal pubblico: Apres La Classe. Inoltre il 13 e il 15 agosto la programmazione artistica prevede i concerti di Accasaccio e Carro Bestiame. Tutti gli eventi in programma saranno gratuiti tranne quello di Manu Chao per il quale è previsto un biglietto d’ingresso (28 euro, ndr).

Gli eventi musicali si svolgeranno tutti di pomeriggio mentre ogni giorno ci saranno dj set a partire dal mattino. I biglietti per il concerto di Manu Chao sono stati messi in vendita dalle 14 di ieri, venerdì 13 giugno, su Ticketone e Ciaotickets e nei punti vendita abituali.