Concerto di Capodanno dell’Orchestra giovanile “Claudio Monteverdi” a Castiglione Messer Marino

Oggi, 2 gennaio, alle ore 18.30, il Palazzetto dello Sport di Castiglione Messer Marino ospiterà il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Giovanile “Claudio Monteverdi”, diretta dal Maestro Fausto Esposito.

Un appuntamento speciale all’insegna della grande musica, del talento dei giovani e della cultura, per iniziare insieme il nuovo anno con emozione e condivisione. L’amministrazione comunale invita «tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere un pomeriggio di musica e bellezza, aperto a tutti».