Botti illegali: sequestrati 20 kg di materiale pirotecnico nel Chietino, denunciato il venditore

In occasione dei festeggiamenti di fine anno, la Questura di Chieti, così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha predisposto mirati servizi finalizzati ad arginare il fenomeno della cd. “malamovida” nonché finalizzati al contrasto della commercializzazione illegale di artifici pirotecnici.

Le attività, svolte dalla Squadra Mobile, dalla D.I.G.O.S., dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e dei Commissariati di P.S. di Lanciano e Vasto, con la collaborazione del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato di Pescara e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, hanno permesso di controllare diversi esercizi commerciali e venditori ambulanti della provincia.

Le circa 20 pattuglie messe sul campo tra le città di Chieti, Lanciano e Vasto hanno proceduto all’identificazione di circa 350 persone, 15 extracomunitari e al controllo di circa 150 veicoli.

Inoltre, a Francavilla al Mare sono stati sequestrati circa 20 Kg di materiale esplodente a carico di un venditore poi denunciato alla competente Procura della Repubblica per vendita di prodotti esplodenti senza le previste autorizzazioni.

In aggiunta nella notte di Capodanno sono stati predisposti servizi di ordine e sicurezza pubblica in tutte le piazze della provincia ove si sono svolti festeggiamenti organizzati dalle Amministrazioni Comunali, con l’impiego complessivo di circa 60 unità appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza.

Si segnala infine che risultano in provincia quattro feriti per le esplosioni degli artifici pirotecnici, di cui uno con prognosi di 30 giorni, mentre gli altri tre con prognosi di 4 o 5 giorni.