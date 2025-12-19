Concerto di Natale per l’Istituzione Sinfonica Abruzzese con la soprano Giorgia Cinciripì

L’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta il Concerto di Natale, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18.00, all’Aquila, presso il Ridotto del Teatro Comunale “Vittorio Antonellini”, repliche domenica 21 dicembre alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Atri e sabato 3 gennaio alle ore 18 a Giulianova, Sala Polifunzionale “I Pioppi”.

Sul podio, a dirigere i professori dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Marco Moresco, che sarà anche al cembalo, in un programma che valorizza il dialogo tra musica e parola. Alla serata partecipa il soprano e voce recitante Giorgia Cinciripì, protagonista di un percorso musicale capace di intrecciare lirismo e narrazione.

Inserito nella 51ª Stagione dei Concerti, l’appuntamento natalizio dell’ISA unisce tradizione, spiritualità e suggestioni fiabesche, offrendo al pubblico un momento di ascolto e condivisione particolarmente sentito nel periodo delle festività.

Il concerto è dedicato alla memoria del M° Vittorio Antonellini, scomparso il 23 dicembre 2015, figura centrale della vita musicale abruzzese e nazionale. Cofondatore e direttore dell’ISA dal 1974 al 2010, Antonellini ha guidato l’Istituzione per oltre trent’anni, continuando a sostenerla fino alla fine come membro del Consiglio di Amministrazione. La sua visione artistica e il suo instancabile impegno hanno contribuito in modo determinante alla crescita e al prestigio dell’ISA, rendendola un punto di riferimento nel panorama sinfonico italiano.

Con questo Concerto di Natale, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese rinnova un gesto di memoria e gratitudine, celebrando nel segno della musica l’eredità artistica e umana di Vittorio Antonellini, nel luogo che oggi porta il suo nome.

IL PROGRAMMA della produzione si ispira allo spirito più autentico del Natale, momento cardine della liturgia cristiana, ma anche occasione universale di condivisione, pace e fratellanza. Il percorso musicale, quindi, abbraccia il sacro e il profano, il religioso e il laico, attraverso opere di compositori dell’area germanica dal Barocco al Novecento. Un Concerto di Natale che si propone come momento di incontro tra epoche, linguaggi e sensibilità diverse, nel segno della bellezza e dei valori universali che da sempre accompagnano questa festa.

Ad aprire il concerto è la Weihnachts-Ouvertüre di Otto Nicolai, suggestivo affresco sonoro costruito sul celebre corale “Von Himmel hoch”, che introduce l’ascoltatore in un clima dapprima solenne e inquieto, per poi aprirsi a un’esplosione di gioiosa luminosità. Seguono due celebri arie dal Messiah di Georg Friedrich Händel – Rejoice greatly e How beautiful are the feet – pagine tra le più amate dell’oratorio barocco, simbolo della tradizione natalizia soprattutto nel mondo anglosassone.

Di atmosfera più intima e raccolta è la Pastorale per la notte di Natale di Johann David Heinichen, rara gemma del repertorio barocco, che richiama le sonorità semplici e contemplative della Natività.

La seconda parte del concerto è dedicata alla fiaba musicale Tuttifäntchen di Paul Hindemith, una delicata operina natalizia per parole e musica. Una storia poetica e simbolica, ambientata tra boschi innevati, burattini e stelle, in cui il linguaggio musicale di Hindemith, insolitamente lirico e accessibile, dialoga con melodie natalizie tradizionali come Adeste Fideles e Kommet, ihr Hirten.

I PROTAGONISTI Marco Moresco è Direttore residente dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese dal 2018. Diplomato in Pianoforte, Composizione e Direzione d’Orchestra, ha avviato la carriera direttoriale con la riscoperta de Il ritratto di Giovanni Braga, curandone la revisione critica e dirigendone la prima esecuzione in epoca moderna. Ha diretto un vasto repertorio operistico e sinfonico collaborando con importanti orchestre italiane e internazionali. È attento interprete anche della musica contemporanea.

Giorgia Cinciripì Soprano specializzato nel repertorio rinascimentale e barocco, avvia una brillante carriera concertistica e operistica, esibendosi in prestigiosi teatri e festival in Italia e all’estero, tra cui Utrecht, Innsbruck, Parigi e Vienna. Particolarmente apprezzata nel repertorio barocco e settecentesco, ha inciso per importanti etichette discografiche ed è attivamente impegnata anche nella didattica: dal 2023 collabora con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed è docente di canto presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara.

