Polizia: inaugurata la stanza di ascolto per le vittime donne e minori di violenze e abusi

La Polizia di Stato di Chieti ha inaugurato, presso il Commissariato di P.S. di Vasto, “Una Stanza Tutta Per Sé”. La stanza, che trae il nome da un saggio di Virgilia Woolf, è stata arredata e ristrutturata con il contributo di Soroptimist International – Club di Chieti ed è dedicata all’ascolto delle fasce deboli vittime di violenze e abusi, in particolare donne e minori.

Nella stanza è stato ricreato un ambiente caldo ed accogliente ove le vittime potranno essere ascoltate dagli investigatori anche con l’assistenza di psicologi, in modo tale da avere la giusta forza nella fase di denuncia gli abusi subiti.

All’inaugurazione ha presenziato il Questore Leonida Marseglia, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Dr.ssa Silvia DI NUNZIO e la Presidente di Soroptimist Chieti Gabriella De Gregorio. Presente ovviamente il dirigente del Commissariato di Vasto, il vice questore aggiunto dottor Pasquale Marcovecchio, originario di Agnone.

Il Soroptimist International Club di Chieti ha realizzato, nel novembre 2023, un’analoga sala d’ascolto anche presso la Questura di Chieti.