Concorso in rapina e lesioni personali aggravate, in manette l’egiziano che ha tentato la fuga

Nella notte, all’esito delle ricerche tra le province di L’Aquila e Roma, è stato rintracciato e arrestato anche il terzo indagato, l’egiziano neo maggiorenne, in relazione alle indagini dei Carabinieri per episodi di rapina posti in essere da tre soggetti egiziani ai danni di alcuni albanesi.

Nel corso della mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di L’Aquila avevano dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due egiziani minorenni. Un terzo connazionale colpito dalla stessa misura, da poco divenuto maggiorenne, non era stato trovato dal personale operante. Tutti, a vario titolo, sono ritenuti responsabili di concorso in rapina, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di una carta di pagamento elettronico.

Le ricerche del terzo complice hanno dato esito positivo nel corso della notte. Tutti gli arrestati sono ristretti nel carcere per i minorenni della capitale in attesa dell’interrogatorio da parte del gip.