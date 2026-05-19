Confronto in piazza tra i due candidati sindaco: Saia e Cacciavillani risponderanno alle domande dei giornalisti

La sonnolenta campagna elettorale senza sfidanti, portata avanti dal sindaco uscente e rientrante Daniele Saia, vivrà nel pomeriggio di domani uno dei suoi momenti pubblici non organizzati direttamente dalla lista “Nuovo Sogno Agnonese“.

In realtà non si comprende bene chi sia l’organizzatore dell’evento, perché sulla locandina non è indicato alcun promotore come invece sarebbe stato il caso di fare, tuttavia pare ci sia dietro una testata giornalistica locale, quella guidata da Maria Carosella, notoriamente vicina alle posizioni dell’attuale consigliere comunale uscente Vincenzo Scarano.

L’idea è quella di un incontro tra i due candidati sindaco, Daniele Saia e lo “sfidante” per finta Marco Cacciavillani. E’ noto, infatti, che non si tratta affatto di una sfida e di una reale competizione elettorale, bensì di una lista civetta, quella di Cacciavillani appunto, presentata negli ultimi due minuti disponibili prima della scadenza, al solo fine di aggirare lo scoglio del quorum di validità delle elezioni. I due, quindi, avranno ben poco su cui confrontarsi, atteso che “Agnone al Futuro“, la lista collegata a Marco Cacciavillani, di fanno non si presenta agli elettori come una alternativa a “Nuovo Sogno Agnonese”, ma come “strumento” a servizio della rielezione di Saia.

Al netto di queste noiose ovvietà, tuttavia, l’incontro tra i due candidati sindaci è previsto per domani pomeriggio, a partire dalle ore 18,30 in piazza Giovanni Paolo II. Il format pensato è questo: alcuni giornalisti faranno delle domande ai due candidati. La scelta è caduta su Viviana Pizzi, direttrice responsabile del giornale telematico “Controvento”; Vittorio Labanca, storico direttore del mensile cartaceo “L’Eco dell’Alto Molise”; Maria Carosella direttrice responsabile di Altomolise.net e Maurizio d’Ottavio, attualmente cronista e corrispondente di Telemolise.