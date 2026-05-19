Ordigno esplosivo artigianale, munizioni e metadone: denunciato un campano residente nel Vastese

Gli agenti del Commissariato di Vasto, al comando dell'agnonese Pasqualino Marcovecchio, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione di materie esplodenti, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione della normativa sugli stupefacenti un uomo…

Gli agenti del Commissariato di Vasto, al comando dell’agnonese Pasqualino Marcovecchio, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione di materie esplodenti, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione della normativa sugli stupefacenti un uomo residente a Vasto in seguito ad una perquisizione domiciliare.

Gli uomini dell’Anticrimine e delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare dell’abitazione del cinquantaquattrenne, di origini campane, ma residente a Vasto, alla ricerca di armi ed hanno rinvenuto un ordigno esplosivo artigianale di circa 700 grammi, 25 flaconi di metadone, 6 grammi di anfetamina e 17 cartucce per arma corta di vario calibro.

Visto il consistente potenziale deflagrante dell’ordigno è stato richiesto l’intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato che ha messo in sicurezza l’ordigno.

La persona, dopo le attività di rito, è stata denunciata in stato di libertà per i reati ipotizzati alla Procura della Repubblica di Vasto mentre continuano le attività di indagine per far luce sulle dinamiche e sulle motivazioni della detenzione.