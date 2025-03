Contributi a fondo perduto fino a 75mila euro, Castel del Giudice punta su piccole e medie imprese

Un’occasione imperdibile per chi vuole investire nelle aree interne e dare nuova vita ai borghi storici: grazie all’incentivo Borghi – Linea A del Pnrr, le micro, piccole e medie imprese potranno accedere a contributi per avviare o consolidare attività economiche sostenibili a Castel del Giudice. L’iniziativa, promossa da Invitalia, prevede una dotazione finanziaria complessiva di 2,9 milioni di euro, di cui 352.500 euro destinati proprio a Castel del Giudice. Il bando punta a rafforzare il tessuto produttivo locale attraverso progetti imprenditorialiinnovativi, capaci di contribuire alla rigenerazione culturale e sociale, di migliorare l’attrattività del territorio e di creare nuove opportunità occupazionali.

Le risorse messe a disposizione potranno supportare la nascita di imprese orientate alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del patrimonio locale, offrendo prodotti e servizi utili sia alla popolazione che ai visitatori. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento, migliorare la qualità della vita nei borghi e stimolare un’economia più dinamica e resiliente. L’incentivo è rivolto a micro, piccole e medie imprese, sia già costituite che di nuova formazione, operanti singolarmente o in forma aggregata. Sono ammesse ditte individuali, società di capitali o di persone, cooperative, associazioni e organizzazioni non profit, nonché enti del terzo settore iscritti o in fase di iscrizione al Runts (Registro Nazionale del Terzo Settore).

Le imprese potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino a 75.000 euro, coprendo fino al 90% delle spese ammissibili, nel rispetto del regolamento de minimis. Un aiuto concreto per chi vuole investire sul territorio, creando nuove attività in settori strategici come il turismo, l’artigianato, i servizi alla persona e la cultura.

Come presentare domanda – Le domande per accedere ai fondi dovranno essere inviate esclusivamente online, tramite il portale di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 31 marzo 2025 fino alle ore 18.00 del 6 maggio 2025. Per partecipare, è necessaria la registrazione all’area riservata del sito ufficiale. Maggiori informazioni e dettagli sul bando sono disponibili su Invitalia – Borghi Linea A.