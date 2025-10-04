Controlli dei Carabinieri nei bar del Chietino: sanzioni per oltre quattromila euro

Nella serata di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Chieti hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e del contrasto al “lavoro nero”, unitamente a personale del N.I.L. Nel corso dell’attività, i militari hanno proceduto al controllo di un bar a Francavilla al Mare e di un esercizio di ristorazione sito a Chieti Scalo, riscontrando nei confronti di quest’ultimo alcune irregolarità (per non aver sottoposto a visita medica i dipendenti e per inadempienze relative al documento di valutazione rischi), irrogando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.413 euro.

Durante l’esecuzione dei posti di controllo svolti sulle principali arterie stradali, si è proceduto altresì a segnalare alla locale Prefettura quattro soggetti che, a seguito di perquisizione personale e veicolare eseguita a Francavilla al Mare, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (2 grammi circa) e hashish (3 grammi circa) per uso personale, nonché veniva sanzionato un conducente, con ritiro della patente di guida e sequestro dell’autovettura, poiché sorpreso alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

L’attività rientra nell’ambito dei numerosi servizi svolti anche per il contrasto alla mala-movida con lo scopo di evitare i fenomeni delle risse tra i giovani, verificatesi di recente sul territorio. Nel corso delle operazioni, complessivamente, venivano sottoposte a controllo 34 autovetture e identificate 45 persone.