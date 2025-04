Controlli del Nil dell’Arma e Forestali nel cantiere di una cava, elevate sanzioni per 40mila euro

Nell’ambito di attività di indagine effettuata dal Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Isernia, congiuntamente a militari della stazione di Sesto Campano e del nucleo Forestale di Venafro, per la verifica del rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno di un cantiere/cava sito a confine con la provincia di Caserta, nei giorni scorsi sono state contestate prescrizioni per violazioni di cui al dlgs 81/2008 per un totale di euro quarantamila. L’area, comprensiva di mq 17mila, è stata sottoposta a sequestro preventivo.

