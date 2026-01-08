Coppa Italia, è il Venafro la prima finalista: battuto l’Alto Casertano ai supplementari

L’US Venafro è la prima finalista della Coppa Italia regionale. La formazione bianconera ha superato 3-2 l’Alto Casertano nella gara di ritorno, imponendosi ai tempi supplementari dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sul 2-1 per i campani, lo stesso risultato dell’andata a favore dei venafrani.​

Nel match di ritorno l’Alto Casertano era passato in vantaggio con Rainone, quindi era arrivato il pareggio del Venafro con Hernandez prima del nuovo sorpasso casertano firmato in zona Cesarini da Pettrone. Sul 2-1 per l’Alto Casertano, punteggio identico a quello dell’andata ma a parti invertite, si è così reso necessario il ricorso ai supplementari.​

Nel prolungamento Della Ventura e Tizzani hanno griffato il sorpasso definitivo, consegnando al Venafro il secondo accesso consecutivo alla finalissima, in programma il 1° febbraio. La squadra del presidente Patriciello affronterà la vincente tra San Leucio Isernia e Agnonese, sfida di ritorno in calendario mercoledì 14 gennaio ma rinviata ieri a causa del maltempo.