Sanità, sindaci provincia di Isernia uniti nella battaglia per salvare l’ospedale ‘Veneziale’

“Superamento del commissariamento, azzeramento del debito sanitario, modifica del DM 70 per garantire la presenza di un Dea di primo livello in ogni capoluogo di provincia e incentivi economici per attrarre nuovi medici nei territori interni. Sono questi i quattro punti che verranno affrontati nel corso di una Conferenza dei Sindaci di prossima convocazione. Si è deciso di portare in discussione questi temi dopo la riunione di ieri sera in Provincia di Isernia, riunione che ho convocato alla presenza dei sindaci del territorio per confrontarci sugli ultimi sviluppi in ambito sanitario, anche alla luce dell’incontro avuto da Piero Castrataro con i vertici Asrem. La battaglia è dura, ma uniti continueremo a difendere la sanità pubblica.” Queste le parole del presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Sono stati presenti i sindaci, o loro delegati, dei seguenti Comuni:

Macchia di Isernia; Agnone; Isernia; Forlì del Sannio; Poggio Sannita; Cerro al Volturno; Capracotta

Miranda; Cantalupo nel Sannio; Castelpetroso; Roccamandolfi; San Pietro Avellana; Rocchetta a Volturno; Longano; Venafro; Carovilli; Pesche; Pescolanciano; Colli a Volturno; Conca Casale; Sesto Campano; Monteroduni