  • In evidenza

    • Coppa Italia Eccellenza, definite le semifinali: Agnonese-Isernia e Alto Casertano-Venafro

    Pubblicato il

    Con la roboante vittoria pomeridiana della San Leucio Isernia sul Guglionesi (5-0), si completa il quadro delle quattro semifinaliste della Coppa Italia di Eccellenza molisana.

    Le due sfide dunque saranno: Olympia Agnonese – San Leucio Isernia (andata: 3 dicembre ad Agnone e ritorno: 7 dicembre a Isernia); e  Aurora Alto Casertano – Venafro (andata: 3 dicembre a Pietramelara e ritorno: 7 dicembre allo stadio Del Prete).

    La finalissima per assegnare il trofeo tricolore, che consentirà l’accesso alle fasi nazionali, si disputerà domenica 1 febbraio 2026. Resta da definire il rettangolo da gioco.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento
    agnonese coppa italia semifinali

    Lascia un commento