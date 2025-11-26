Coppa Italia Eccellenza, definite le semifinali: Agnonese-Isernia e Alto Casertano-Venafro

Con la roboante vittoria pomeridiana della San Leucio Isernia sul Guglionesi (5-0), si completa il quadro delle quattro semifinaliste della Coppa Italia di Eccellenza molisana.

Le due sfide dunque saranno: Olympia Agnonese – San Leucio Isernia (andata: 3 dicembre ad Agnone e ritorno: 7 dicembre a Isernia); e Aurora Alto Casertano – Venafro (andata: 3 dicembre a Pietramelara e ritorno: 7 dicembre allo stadio Del Prete).

La finalissima per assegnare il trofeo tricolore, che consentirà l’accesso alle fasi nazionali, si disputerà domenica 1 febbraio 2026. Resta da definire il rettangolo da gioco.