Ruba una moto, ma viene ripreso dalle telecamere: 44enne denunciato dai Carabinieri

Un quarantaquattrenne di Atessa è stato individuato grazie alle telecamere comunali, quale autore del furto di una Ducati Scrambler, commesso nei giorni scorsi all’interno di un parcheggio della città.

Nella notte dello scorso 16 novembre, una Ducati Scrambler del valore di circa 14 mila euro, veniva rubata mentre era in sosta all’interno di un parcheggio di Atessa. La denuncia del proprietario aveva fatto subito avviare le indagini da parte della locale Stazione Carabinieri, che ha immediatamente provveduto ad acquisire i filmati del sistema di video-sorveglianza comunale presente in città.

Le immagini avevano subito destato il sospetto che a commettere il gesto fosse stata una persona già nota ai militari, ed infatti, i successivi accertamenti, anche a riscontro delle video-registrazioni, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti di un quarantaquattrenne atessano, il quale, una volta entrato nel parcheggio, aveva manomesso il motociclo e lo aveva portato via indisturbato. Il mezzo, ritrovato l’indomani abbandonato nelle campagne di Atessa e in parte danneggiato, veniva restituito al proprietario.

Ora l’uomo rischia il processo e una condanna da due a sei anni di reclusione, oltre che una multa da 900 a 1500 euro ed il pagamento dei danni che potranno essere richiesti in sede civile.