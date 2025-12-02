Corecom, firmato a Roma il protocollo per i programmi d’accesso al terzo canale della Rai

Presso la sede Rai di via Teulada a Roma, i presidenti dei Corecom regionali guidati da Carola Barbato, hanno partecipato alla sottoscrizione della firma per i programmi d’accesso per il terzo canale della Rai, con i vertici dell’azienda radiotelevisiva italiana.

«Dopo 50 anni finalmente siamo arrivati ad una condivisione di un unico documento valido per i 21 Corecom e le altrettante sedi regionali della Tgr, in grado di omogeneizzare le procedure di accreditamento dei soggetti terzi che intendono utilizzare il palinsesto della testata giornalistica regionale televisiva e radiofonica, per la diffusione di programmi negli appositi spazi messi a disposizione» commenta il presidente del Corecom Molise, Vincenzo Cimino.

«Anche se la legge ha mezzo secolo (la 103/75) e i Corecom sono nati più tardi, mantengono, insieme alla Tgr, il monitoraggio e la cura dei bandi per i programmi d’accesso, da oggi -aggiunge il presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino – avremo uno strumento identico, che non crei discrepanze e che, pur mantenendo flessibilità regionali, può garantire ad ogni associazione di avere a che fare con un’unica norma. Nel Molise, dopo anni di inattività, la legge vede alcune associazioni presentare le domande negli appositi bandi e con la modulistica, a scadenza trimestrale, proprio con questo Comitato, che ci tiene al pluralismo ed allo sfruttamento di questi spazi utilissimi a chi ha meno voce degli altri. Ringrazio anche i vertici della Tgr Molise sempre disponibili e collaborativi. Per questo motivo sono molto orgoglioso di aver rappresentato il nostro Corecom che si siede accanto agli altri con pari decoro e dignità, forte del lavoro sul campo. Mi auguro che nel futuro ci siano più richieste da gestire, e siamo a disposizione per tutte le informazioni peraltro presenti nella modulistica nel sito».